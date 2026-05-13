Dalla Biennale di Venezia a Palermo | Memorabilis! le opere di Hannu Palosuo in mostra al Casino delle Muse

Venerdì 22 maggio, la Galleria d’arte Il Casino delle Muse a Palermo ospita la mostra personale di Hannu Palosuo intitolata “Memorabilis!”. L’esposizione sarà aperta dalle 18 alle 21 negli spazi di via XII Gennaio 11. L’evento segue la partecipazione dell’artista alla Biennale di Venezia, portando le sue opere in città per un’esposizione temporanea. La mostra presenta una selezione di lavori recenti di Palosuo.

Venerdì 22 maggio, dalle ore 18 alle 21, la Galleria d’arte Il Casino delle Muse presenta “Memorabilis!”, mostra personale di Hannu Palosuo, in programma negli spazi della galleria in via XII Gennaio 11 a Palermo. Ci sarà anche l’artista. Reduce dalla sua quinta partecipazione alla Biennale di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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