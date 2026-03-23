Firenze, 23 marzo 2026 – Sarà presentato al pubblico in occasione del Capodanno Fiorentino il restauro della scultura raffigurante il Cristo Morto, gesso dipinto proveniente dalla Pieve di San Martino a Sesto Fiorentino e gravemente danneggiato durante l’alluvione del marzo 2025. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 marzo alle ore 12 nella sala Masaccio Officina Creativa Lab del Conventino Fuori le Mura, dove verrà illustrato il lavoro di recupero che ha permesso di restituire l’opera alla comunità. L’incontro rappresenta un momento di restituzione pubblica particolarmente significativo, sia per il valore artistico della scultura sia per il forte legame con il territorio e con la parrocchia da cui proviene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restaurato il Cristo Morto danneggiato dall’alluvione, presentazione per il Capodanno Fiorentino

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