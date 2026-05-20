Il romanticismo di Beethoven Brahms e Rachmaninov in Borgo Vecchio | ad Avigliana il concerto di Andrea Boella
Nel fine settimana, il centro storico di Avigliana ospiterà un concerto dedicato alla musica classica romantica. L’evento vedrà la performance di Andrea Boella, che interpreterà brani di compositori come Beethoven, Brahms e Rachmaninov. L’appuntamento si svolgerà nel borgo, offrendo un’occasione per ascoltare le composizioni di questi artisti in un contesto che richiama le atmosfere della tradizione romantica. L’ingresso è aperto al pubblico e si svolgerà nel pomeriggio.
Un pomeriggio interamente dedicato alla grande musica classica e alle atmosfere della tradizione romantica attende la cittadinanza nel fine settimana. Sabato 24 maggio, alle ore 16:00, la splendida cornice della Chiesa di Santa Maria in Borgo Vecchio ospiterà un concerto pianistico del musicista. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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