Beethoven e Brahms protagonisti alle Domeniche in salotto

Alle “Domeniche in salotto”, l’associazione culturale Il Contrappunto presenta un nuovo concerto al Teatro Il Momento di Empoli, dedicato alla musica da camera. L’evento prosegue la rassegna di aperitivi in concerto, offrendo un’occasione per ascoltare composizioni di Beethoven e Brahms. L’appuntamento si svolge all’interno di un ciclo che mette in mostra interpretazioni di prestigio nel contesto di eventi culturali locali.

EMPOLI – Prosegue la rassegna “Domeniche in salotto – Aperitivi in concerto”, organizzata dall’associazione culturale Il Contrappunto al Teatro Il Momento di Empoli, con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica da camera.Domenica 15 marzo alle ore 16.30 salirà sul palco il Duo Liebe. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

