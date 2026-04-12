Questa mattina alle 10.30, al Ridotto del teatro comunale di Ferrara, si tiene un concerto cameristico promosso da ‘Ferrara Musica’. L’evento propone un programma che spazia tra le composizioni di Brahms e Shostakovic, offrendo un percorso che attraversa diversi stili musicali. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di manifestazioni che mettono in risalto l’evoluzione delle grandi orchestre e dei compositori.

La grande musica trova sempre più spazio, tra armonie e talenti. Questa mattina, alle 10.30, la manifestazione ‘ Ferrara Musica ’ presenta, al Ridotto del teatro comunale di Ferrara, un nuovo concerto cameristico, appuntamento di notevole spessore. Sul palcoscenico saranno protagonisti il violoncellista Luca Dondi e il pianista Matteo Forlani, due talenti delle note. Il concerto delinea un arco temporale e stilistico di profondo fascino, dal secondo Romanticismo di Brahms al modernismo lirico e tagliente di Shostakovich, attraversando la contemporaneità con la prima esecuzione assoluta di Paesaggi di Matteo Forlani. L’apertura è affidata alla Sonata numero uno in mi minore di Brahms, composta tra il 1862 e il 1865 come dichiarato omaggio a Bach.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Brahms al tagliente Shostakovic. Un viaggio oltre il Romanticismo

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