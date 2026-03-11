Napoli Tarallo difende Meret | È tra i migliori in Italia Lo staff medico? Tra i migliori della Serie A

Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare della stagione azzurra e ha difeso il portiere Meret, definendolo tra i migliori in Italia. Ha inoltre elogiato lo staff medico del club, considerandolo uno dei migliori della Serie A. Le sue parole si sono concentrate sulle prestazioni dei giocatori e sulla qualità del supporto sanitario presente nella squadra.

Nel suo intervento a Radio Punto Nuovo, Tarallo ha parlato degli infortuni che hanno colpito la squadra di Conte, della gestione dei portieri e del futuro del club azzurro. Tarallo ha voluto innanzitutto difendere il lavoro dello staff sanitario del club, spesso finito sotto osservazione a causa dei numerosi infortuni. «Io ricordo benissimo quando si esaltava lo staff medico e sanitario del Napoli.