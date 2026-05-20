Un dibattito si svolge tra i membri di un movimento di centro e centro-sinistra, nato con ispirazione cattolica e attivo tra il 2002 e il 2007, confluito successivamente nel Partito Democratico. Durante un convegno organizzato dall’alleanza dei Democratici, si sono confrontate opinioni sulla possibilità di un nuovo rilancio politico ispirato alla Margherita. La discussione si concentra sulla fattibilità di un rinnovato movimento simile a quello passato, con attenzione alle dinamiche attuali del panorama politico.

E’ ancora pensabile e proponibile oggi sul piano politico una Margherita2? E’ quanto si chiedono dirigenti e attivisti, di quel movimento di centro e centro sinistra, d’ispirazione cattolica, che ebbe notevole successo tra il 2002 ed il 2007, e che confluì nel Pd. L’occasione è un convegno promosso dal laboratorio politico Alleanza dei Democratici e dalla lista Alleanza Civica Piemonte, sotto la guida dell’instancabile Pino de Michele, dall’eloquente titolo: “C’era una volta la Margherita. E oggi? L’incontro è in programma il 21 maggio, alle ore 18, presso l’Educatorio della Provvidenza in via Trento 13 a Torino. Un confronto e dialogo... 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Il ritorno della Margherita. Convegno di Alleanza dei Democratici

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