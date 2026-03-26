GialappaShow | il ritorno dei mostri – dal ritorno di Maccio Capatonda tutte le follie della nuova stagione
La Gialappa’s Band tornerà in televisione dal 30 marzo con una nuova stagione del programma. Durante una presentazione, sono state annunciate le novità, tra cui il ritorno di Maccio Capatonda e altre figure note del settore. La trasmissione riprenderà le sue trasmissioni, promettendo nuove gag e sketch, con un cast rinnovato e molte sorprese.
Siamo stati alla presentazione della nuova stagione del programma. La Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin) torna a colpire dal 30 marzo. In una conferenza stampa dove la “chimica” tra i due Gialappi e il Mago Forest è apparsa talmente alta da rasentare il reato colposo, è stata svelata la nuova stagione del programma prodotto da Banijay Italia. Il Capobanda e la “Vittima” Designata. Al timone resta l’inossidabile Mago Forest, definito dai Gialappi come “il personaggio a cui siamo più legati, purtroppo”. Forest, che per l’occasione dovrà imparare persino dei balletti (con la coreografa che gli manda i video da studiare a casa, con risultati probabilmente tragici), sarà affiancato ogni sera da co-conduttori diversi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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GialappaShow | Maccio Capatonda
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