La Gialappa’s Band tornerà in televisione dal 30 marzo con una nuova stagione del programma. Durante una presentazione, sono state annunciate le novità, tra cui il ritorno di Maccio Capatonda e altre figure note del settore. La trasmissione riprenderà le sue trasmissioni, promettendo nuove gag e sketch, con un cast rinnovato e molte sorprese.

Siamo stati alla presentazione della nuova stagione del programma. La Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin) torna a colpire dal 30 marzo. In una conferenza stampa dove la “chimica” tra i due Gialappi e il Mago Forest è apparsa talmente alta da rasentare il reato colposo, è stata svelata la nuova stagione del programma prodotto da Banijay Italia. Il Capobanda e la “Vittima” Designata. Al timone resta l’inossidabile Mago Forest, definito dai Gialappi come “il personaggio a cui siamo più legati, purtroppo”. Forest, che per l’occasione dovrà imparare persino dei balletti (con la coreografa che gli manda i video da studiare a casa, con risultati probabilmente tragici), sarà affiancato ogni sera da co-conduttori diversi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - GialappaShow: il ritorno dei “mostri” – dal ritorno di Maccio Capatonda tutte le follie della nuova stagione

Articoli correlati

Mercedes, lo Sprinter protagonista delle ‘Storie inascoltabili’ di Maccio Capatonda(Adnkronos) – "Un progetto che abbiamo voluto fortemente perché permette di parlare di Sprinter da una prospettiva nuova, non convenzionale e...

“Agata Christian – Delitto sulle nevi”, intervista a Maccio Capatonda, Ilaria Spada, Chiara Francini e Sara Croce Nel film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, in arrivo al cinema il 5 febbraio con la regia di Eros Puglielli, il mistero e il giallo si mescola...

GialappaShow | Maccio Capatonda

Aggiornamenti e notizie su Maccio Capatonda

Temi più discussi: Jovanotti il primo co-conduttore della nuova stagione del GialappaShow; Al via la nuova stagione del GialappaShow su TV8 con un debutto ricco di sorprese; ‘GialappaShow’, tutto sulla nuova stagione: data, cast e parodie; Jovanotti co-conduttore nella nuova edizione del GialappaShow.

‘GialappaShow’, tutto sulla nuova stagione: data, cast e parodie(Adnkronos) - Tra conferme e volti nuovi, torna ‘GialappaShow’, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, con la nuova edizione che debutter ... startupbusiness.it

GialappaShow 2026: un ritorno con nuove parodie, star e risate garantiteDal 30 marzo, ogni lunedì alle 21.30 su TV8, GialappaShow torna con la sua settima stagione, sotto la guida di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, come annunciato durante la conferenza stampa, l'edizi ... msn.com

“Volevo essere David Gilmour”: Maccio Capatonda ci aveva raccontato della sua passione per la chitarra e dell’amore per i Pink Floyd qualche tempo fa, proprio nel corner di Radio Capital e ora rieccolo,con la sua Fender, alle prese con un assolo che conosc - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Maccio Capatonda: "Sono arrivato alla conclusione che bisognerebbe votare..." x.com