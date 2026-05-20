Il rapper Shindy compra l’antico convento di Montefalcone | Voglio far crescere qui i miei figli

Il rapper ha acquistato un antico convento situato a Montefalcone, in provincia di Reggio Emilia. Ha dichiarato di voler creare un ambiente tranquillo e adatto a far crescere i propri figli. La proprietà, risalente a diversi secoli fa, si trova in una zona rurale e rappresenta un esempio di architettura storica. L’acquisto è stato ufficializzato nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui piani futuri per l’immobile. La notizia ha suscitato interesse tra gli abitanti del luogo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui