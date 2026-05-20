Il rapper Shindy compra l’antico convento di Montefalcone | Voglio far crescere qui i miei figli
Il rapper ha acquistato un antico convento situato a Montefalcone, in provincia di Reggio Emilia. Ha dichiarato di voler creare un ambiente tranquillo e adatto a far crescere i propri figli. La proprietà, risalente a diversi secoli fa, si trova in una zona rurale e rappresenta un esempio di architettura storica. L’acquisto è stato ufficializzato nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui piani futuri per l’immobile. La notizia ha suscitato interesse tra gli abitanti del luogo.
Reggio Emilia, 20 maggio 2026 – “Vogliamo vivere in un bel posto tranquillo in Nord Italia, far crescere qui i nostri figli”. Così il rapper tedesco Shindy, al secolo Michael Conrad Schindler, insieme alla compagna, ha spiegato al sindaco Franco Palù il motivo dell’acquisto per un milione e 380mila euro dell’antico convento di Montefalcone e del relativo complesso - che comprende anche la chiesa, un bosco ed un laghetto - situati ai piedi delle colline matildiche a San Polo d’Enza. Una scelta di vita, dunque, prima ancora che un investimento immobiliare: un contesto riservato e immerso nel verde, ma non lontano da grandi centri urbani come Milano e Bologna, da Toscana, Liguria e Riviera Adriatica, ben collegato grazie all’autostrada e alla stazione AV di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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