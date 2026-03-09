Rocco Siffredi nel fuorionda a Le Iene | Non voglio più vivere ma non voglio lasciare il dolore a mia moglie e ai miei figli - VIDEO

Le Iene hanno trasmesso il video integrale di un'intervista a Rocco Siffredi, in cui il protagonista esprime un sentimento di sofferenza e un desiderio di non vivere più, pur specificando di non voler lasciare il dolore alla sua famiglia. Nel filmato, Siffredi parla apertamente dei suoi stati d’animo e delle sue emozioni. La puntata è stata dedicata alla diffusione di questo materiale.

Le Iene hanno mandato in onda il video integrale dell'intervista a Rocco Siffredi, per replicare alle accuse dell'attore hard: nel filmato Siffredi rivela in lacrime di "non voler più vivere" In un fuorionda mandato in onda da Le Iene nella puntata di domenica 8 marzo 2026, l'attore piangendo. Dopo le notizie secondo cui l'attore porno avrebbe querelato le attrici che lo accusano di violenza, Le Iene hanno mandato in onda un video integrale di Siffredi in lacrime. Il caso di Rocco Siffredi. Le attrici lo accusano di abusi sul set e lui porta i film hard in Procura