Il racconto in bici | due giorni sul Gargano da Manfredonia a Baia delle Zagare

Due giornate trascorse in bicicletta lungo il Gargano, partendo da Manfredonia e arrivando fino a Baia delle Zagare, sono state raccontate da un appassionato ciclista. Durante il percorso, sono stati attraversati diversi paesaggi, tra cui la Foresta Umbra, dove si è notato come il caldo abbia ridotto la presenza di orchidee. La narrazione si concentra sulle tappe e sulle osservazioni fatte durante l’escursione, offrendo uno sguardo dettagliato sulla scoperta del territorio.

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