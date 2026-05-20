Il racconto in bici | due giorni sul Gargano da Manfredonia a Baia delle Zagare
Due giornate trascorse in bicicletta lungo il Gargano, partendo da Manfredonia e arrivando fino a Baia delle Zagare, sono state raccontate da un appassionato ciclista. Durante il percorso, sono stati attraversati diversi paesaggi, tra cui la Foresta Umbra, dove si è notato come il caldo abbia ridotto la presenza di orchidee. La narrazione si concentra sulle tappe e sulle osservazioni fatte durante l’escursione, offrendo uno sguardo dettagliato sulla scoperta del territorio.
MANFREDONIA (FG) – «E’ un po’ tardi per le orchidee, forse ce ne sono ancora nella Foresta Umbra, ma qui dove siamo noi è un po’ troppo caldo per trovarle ormai». Chi parla è la nostra guida, Nicola, che ci sta accompagnando sulla salita di San Salvatore, alle pendici meridionali del promontorio del Gargano. Se Manfredonia è nota per essere la porta del Gargano, il Regiohotel Manfredi che ci ospita è la chiave per aprirla. Dalla prossima stagione diventerà un bike hotel a tutti gli effetti e con le sue quattro stelle, cento camere e un centro benessere garantirà ai ciclisti servizi di prim’ordine. Partire da qui dà la sensazione di entrare in un altro mondo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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