Dal 23 al 26 aprile, quattro giorni di escursioni in bicicletta sul Gargano, in Puglia, organizzate da Mooveng. L’evento prevede percorsi tra mare, foresta e paesaggi naturali della zona. La proposta si rivolge agli appassionati di ciclismo e natura, offrendo un’esperienza immersiva tra i paesaggi caratteristici della regione. L’iniziativa si inserisce nella vasta gamma di tour e attività proposte dall’agenzia.

GARGANO - La proposta di una meravigliosa esperienza in bici sul Gargano in Puglia dal 23 al 26 aprile, l'interessante offerta esperenziale di Mooveng, che da tempo propone tour ed attività sul Gargano. Al tuor sul Parco Nazionale del Gargano prenderà parte anche Ilaria Fiorillo, importante scrittrice e influencer. Per l'occasione, Mooveng ha organizzato esperienze gratuite, visite guidate e tante altre Sorprese. Sarà possibile partecipare gratuitamente con la propria bici o noleggiarne una in loco! Ci sono pochissimi posti liberi, chi è interessato può scrivere qui. Il tour del Parco Nazionale del Gargano in bici in Puglia proposto da MOOVENG attraversa il Gargano mediante il GAG (Giro ad Anello del Gargano), sicuramente uno degli itinerari più belli e affascinanti di tutta la Puglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Quattro giorni sul Gargano in Bici dal 23 al 26 Aprile, l’experience tra mare, foresta e paesaggi mozzafiato

Articoli correlati

Leggi anche: Spiagge incantevoli e paesaggi mozzafiato: destinazioni imperdibili sul Mare Adriatico