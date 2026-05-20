L’attrice Hayden Panettiere ha condiviso dettagli sul suo parto avvenuto in modo complicato. In un’intervista ha raccontato di aver rischiato la vita durante la nascita del suo bambino. La donna ha scritto un libro autobiografico, intitolato This Is Me: A Reckoning, in cui affronta anche questa esperienza difficile. La sua testimonianza si inserisce tra le altre storie di protagonisti dello spettacolo che hanno affrontato momenti di emergenza legati alla maternità.

Impegnata nella promozione del suo libro autobiografico This Is Me: A Reckoning, l’attrice Hayden Panettiere in questi giorni ha rilasciato diverse dichiarazioni nei vari programmi in cui è stata ospite; a E! News la 36enne ha ricordato i momenti traumatici vissuti con il parto di sua figlia Kaya, nata nel 2014. Panettiere ha spiegato di aver rischiato la vita per via di una grave emorragia subita durante il parto, un’esperienza che ha successivamente impattato in maniera negativa anche sulla sua salute mentale. “Ero lì durante il cesareo e sapevo di essere a un passo dalla morte. Ho pensato ‘Dio, ti prego, fammi sentire il pianto di mia figlia’. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Il racconto del parto traumatico di Hayden Panettiere: “Ho rischiato di morire”

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