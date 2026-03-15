Il dramma di Veronica Maya | Vi racconto come ho rischiato di morire

Veronica Maya ha condiviso un episodio molto difficile della sua vita, raccontando di aver rischiato di morire durante un aborto spontaneo. Nell’intervista, la conduttrice ha spiegato come si siano svolti quei momenti, senza aggiungere dettagli su cause o motivazioni. Ha descritto il pericolo vissuto, evidenziando la gravità della situazione senza commenti o giudizi.

Veronica Maya, in una recente intervista, ha ripercorso uno dei momenti più drammatici della sua vita e ha raccontato di aver rischiato seriamente di morire durante un aborto spontaneo. Il dramma si è consumato in Brasile mentre era in vacanza con il chirurgo Marco Moraci che all'epoca non era ancora il marito. La nota conduttrice ha raccontato che, dopo alcuni segnali trascurati, ha subito una grave emorragia. La situazione era critica e il centro medico più attrezzato era a circa 300 chilometri. Moraci, quindi, ha deciso di intervenire subito sul posto con un ginecologo locale, anche se in condizioni precarie. “Era la prima vacanza con mio marito e non volevo rovinare l’idillio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: ‘Ho rischiato di morire in Brasile’: Veronica Maya racconta il dramma dell’aborto e l’eroismo del marito

Leggi anche: “Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile. Ho avuto un’emorragia, durante l’operazione é andata via la luce ma mio marito Marco mi ha salvato”: il racconto di Veronica Maya

Tutti gli aggiornamenti su Veronica Maya

Temi più discussi: GRAN GIGANTE DEL TROFEO FABIO DANTI ALL’ABETONE, VITTORIE PER MAYA VERONICA DEMURTAS TRA I CUCCIOLI 1 E PER SOFIA SISTO TRA I BABY 1; VOCE! > A Napoli dal 17 marzo al 22 aprile sette lezioni speciali per scoprire l’arte e la scienza della comunicazione vocale; Al Palapartenope torna il memorial dedicato a Pino Daniele: una serata di musica ed emozioni con tanti ospiti; Fatto a Napoli, Sal Da Vinci premiato alla Camera di Commercio.

Il dramma di Veronica Ewers: Non ho più il ciclo da anni, il mio corpo ha ceduto. Smetto con la biciA soli 31 anni, Veronica Ewers ha deciso di dire basta col ciclismo professionistico. Una scelta durissima ma necessaria semplicemente per continuare a vivere. L'ossessione della perfezione, della ... fanpage.it

Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile. Era la prima vacanza con mio marito e non volevo rovinare l’idillio…: il racconto di Veronica MayaHa ripercorso un dramma, quello dell’aborto e lo fatto ospite di Storie al Bivio. Veronica Maya è tornata in tv per raccontarsi a Monica Setta: Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile. Era la ... ilfattoquotidiano.it

"Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile" Veronica Maya racconta la storia del suo drammatico aborto in Brasile. Un racconto doloroso e surreale facebook