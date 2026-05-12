Hayden Panettiere ha condiviso di aver vissuto un episodio che ricorda come a 18 anni sia stata messa nel letto di un uomo noto, che l’aspettava in camera sua. La attrice ha descritto la sua esperienza come traumatica, sottolineando di essere stata offerta a quell’uomo in quella circostanza. La testimonianza fa parte di un racconto più ampio riguardante un episodio difficile vissuto in giovane età.

Hayden Panettiere ha raccontato un episodio traumatico vissuto quando aveva appena 18 anni, rivelando di essersi ritrovata in una situazione che oggi definisce spaventosa, quando fu letteralmente “offerta” ad un uomo molto famoso, che la aspettava nel suo letto. L’attrice della serie Heroes ne ha parlato durante il podcast On Purpose di Jay Shetty, anticipando alcuni passaggi del memoir This Is Me: A Reckoning, in uscita nelle librerie americane oggi 12 maggio. Panettiere ha spiegato che tutto sarebbe accaduto intorno al 2007, durante una festa su uno yacht, organizzata quando era ancora molto giovane. “ Pensavo di essere matura a 18 anni ”, ha raccontato.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “A 18 anni mi hanno messa nel letto di un uomo famoso”: il racconto traumatico di Hayden Panettiere

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