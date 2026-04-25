Crotone vola a Roma | il progetto Pool Living vince Macroscuola

La classe II B dell'Istituto Papanice-Alfieri di Crotone ha conquistato la vittoria nella finale regionale di Macroscuola, tenutasi a Catanzaro. La squadra ha superato le altre scuole partecipanti e si è assicurata il primo posto nel concorso. La premiazione si è svolta di recente, con gli studenti che si sono mostrati soddisfatti del risultato ottenuto. La vittoria permette ora alla classe di partecipare alla fase nazionale del progetto Pool Living.

? Cosa sapere La classe II B dell'Istituto Papanice-Alfieri di Crotone vince la finale regionale Macroscuola a Catanzaro.. Il progetto Pool Living House accede alla fase nazionale del concorso a Roma.. La classe II B dell’Istituto Papanice-Alfieri di Crotone ha conquistato la finale regionale del concorso Macroscuola 2025-2026, ottenendo un passaporto diretto per la fase nazionale che si terrà a Roma. Il traguardo è arrivato dopo la sfida sostenuta a Catanzaro contro i progetti degli istituti F. Jerace di Polistena e L. Lillio di Cirò, in un confronto incentrato sulla capacità di rigenerare gli spazi pubblici per le nuove generazioni. Il successo dei ragazzi crotonesi nasce da un’idea ambiziosa che punta a trasformare l’ex piscina Pertini in una struttura polifunzionale denominata Pool Living House – Dove abita il futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone vola a Roma: il progetto Pool Living vince Macroscuola Notizie correlate Living lab del progetto “RespOnD”Il Parco Nazionale delle Cinque Terre partecipa al progetto europeo RespOnD – Climate resilient alpine wine orchards, finanziato dal programma... Il Como ribalta la Roma, vince 2-1 e vola da solo al quarto postoMalen sblocca la gara su rigore, poi Doubikas e Diego Carlos regalano i 3 punti a Fabregas.