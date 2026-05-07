LIVE Nardi-Pellegrino 6-4 3-6 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il ragazzo di Bisceglie vince il derby e continua a sognare

Nella partita valida per il torneo di Roma, il giocatore di Bisceglie ha vinto il primo set contro il suo avversario, ma ha poi perso i successivi due. La sfida si è conclusa con il punteggio di 6-4, 3-6, 3-6 in favore del rivale. La diretta ha seguito passo dopo passo gli scambi e le fasi principali del match, che si è svolto sulla terra battuta della capitale italiana.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di una bellissima prima volta di Andrea PELLEGRINO, che non smette di sognare e si regala Arthur Fils. Un saluto sportivo! 22:31 Fatica quasi a trovare le parole Pellegrino, che adesso avrà un giorno di riposo da godersi. Ha vinto la sua prima partita in un Masters 1000 dopo una vita a giocare a livello Challenger e all’età di 29 anni. Siamo veramente contenti per lui! 22:31 Sarà Pellegrino-Fils, la prima volta del classe ’97 di Bisceglie in un 2° turno in un Masters 1000! Dopo le vittorie su Gaston e Landaluce, anche quella su un Nardi che comunque nel primo set essendo al rientro ha stupito per la qualità che ha saputo esprimere.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 3-6, 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il ragazzo di Bisceglie vince il derby e continua a sognare Notizie correlate LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro... Leggi anche: LIVE Nardi-Pellegrino 2-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il derby, cornice senza pubblico Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio; Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 4-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: amaro secondo set per l’azzurro; LIVE Musetti-Lehecka 3-6 3-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro cede sotto le bordate del ceco. LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti il pugliese nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Riga con il rovescio in difesa, resta vivo. 15-40 Perde la pazienza e il rovescio Nardi, non una novità: ... oasport.it Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it +++ANDREA PELLEGRINO PER LA STORIA: IL TENNISTA BISCEGLIESE OGGI IN CAMPO (NON PRIMA DELLE ORE 19) AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA, DERBY TUTTO ITALIANO A ROMA CONTRO LUCA NARDI PER LA SUA PRIMA VOLTA NEL TABE - facebook.com facebook Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com