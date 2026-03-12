Attacco a Erbil la rivendicazione dei Guardiani del Sangue | il video delle milizie

Le Brigate dei Guardiani del Sangue hanno rivendicato un attacco alla base italiana di Camp Singara, a Erbil. La milizia ha diffuso un video che mostra le proprie azioni durante l’attacco. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sui feriti, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sulla presenza di forze paramilitari nella regione.

Dietro l' attacco alla base italiana Camp Singara di Erbil potrebbe esserci la firma delle Brigate dei Guardiani del Sangue (Guardians of Blood). La milizia sciita filo-iraniana ha rivendicato l'azione con un video che mostra il lancio di droni kamikaze Shahed contro la base USA Camp Victory e l'aeroporto internazionale di Erbil, dove si trova il Camp Singara. Contrariamente a quanto ipotizzato poco dopo l'attacco, non si sarebbe trattato di un bombardamento missilistico, ma di un' operazione compiuta tramite droni. La dinamica dell'attacco a Camp Singara. La notizia dell'attacco è arrivata in Italia in diretta televisiva. «Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non so ancora con che esito.