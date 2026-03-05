La guerra dei curdi coalizzati per contrastare il regime iraniano | Solo noi possiamo combattere contro i Guardiani rivoluzionari

I curdi stanno formando una coalizione per opporsi al regime iraniano, affermando di essere gli unici in grado di affrontare i Guardiani della rivoluzione. Il presidente americano ha contattato i loro leader, mentre la Cia sta valutando la possibilità di fornire armi. La presenza dei curdi rappresenta circa l’8-10 per cento di una regione in conflitto, con un coinvolgimento crescente sul campo.

Un nuovo capitolo del Vecchio Grande Gioco si apre con la «chiamata» ai curdi. Donald Trump ha avuto contatti con i leader dei curdi iraniani mentre indiscrezioni riferiscono che la Cia stia valutando di armare le milizie attive lungo il confine tra Iran e Iraq, per fomentare l’insurrezione e avere uomini sul terreno contro il regime — anche se Pete Hegseth, segretario alla Difesa Usa, smentisce. Iniziative che hanno portato a un’immediata ritorsione degli ayatollah, con una serie di raid nel Kurdistan, la regione a nord dell’Iran. I curdi, circa l’8-10 per cento della popolazione, vantano una tradizione di combattenti e sanno sfruttare la conformazione montuosa del territorio, spalleggiati da una retrovia cruciale: il Kurdistan iracheno, controllato da altre entità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il corteo dei 5mila. Per il popolo iraniano: "Noi contro il regime"Cinquemila persone in marcia a Milano, in solidarietà con il popolo iraniano e contro il regime di Teheran.

Il regime iraniano non si piega e Trump chiede aiuto ai curdi per rovesciarloL'Iran della nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei non si piega e sbugiarda Trump che è costretto a chiedere aiuto ai curdi Soltanto ieri Donald Trump...

