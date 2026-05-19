Portogallo Martinez chiama i suoi uomini per il Mondiale | presente anche Leao
Il commissario tecnico del Portogallo ha comunicato la lista definitiva dei giocatori convocati in vista del prossimo Mondiale. Tra i nomi scelti figura anche un attaccante che gioca in Italia. La squadra partirà per l’America, dove svolgerà le ultime fasi di preparazione prima della competizione. La selezione include diversi talenti provenienti da club europei e si concentrerà sulla fase di allenamento in vista delle partite ufficiali. La convocazione rappresenta un momento importante per il gruppo in vista dell’appuntamento internazionale.
Manca sempre meno alla conclusione della stagione calcistica per i vari club, ma non in modo generale. Dall'11 inizierà finalmente la Coppa del Mondo FIFA 2026 ospitata tra Stati Uniti, Canada e Messico, tornerò che vedrà scontrarsi le migliori nazionali al mondo per cercare di vincere un titolo ambito da tutti. Tra le grandi assenti, come ben sappiamo, risulta l'Italia, eliminata ai playoff dalla Bosnia. Nonostante questo, il Mondiale si preannuncia molto competitivo, con il Portogallo inserito tra le potenziali vincitrici del titolo. L'allenatore Roberto Martinez ha annunciato i convocati: presente Rafael Leao del Milan.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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