Il Polo Museale - Sapienza Cultura | Maggio Museale e Notte Europea dei Musei 2026

Il Polo Museale - Sapienza Cultura ha annunciato il programma ufficiale di Maggio Museale, un evento che si svolgerà sabato 23 maggio in occasione della Notte Europea dei Musei 2026. La giornata prevede diverse attività e aperture straordinarie dei musei e delle collezioni gestite dall’ente, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in iniziative culturali e artistiche. L’evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni dedicate alla promozione del patrimonio museale europeo.

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Il Polo Museale - Sapienza Cultura (PMSC) presenta il programma ufficiale dell’evento Maggio Museale, che si terrà sabato 23 maggio nell’ambito della Notte Europea dei Musei 2026. L’appuntamento di prestigio internazionale dedicato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maggio Museale 2026: alla Sapienza una notte tra arte, scienza e culturaTorna uno degli appuntamenti più attesi della primavera romana: sabato 23 maggio 2026 la città universitaria della Sapienza si apre al pubblico con... Maggio Museale: la Sapienza si apre alla cittàCosa: L’evento Maggio Museale, organizzato in occasione della Notte Europea dei Musei 2026, con mostre, concerti e aperture straordinarie. Maggio Museale 2026: 17 musei aperti e gratuiti per la Notte Europea dei MuseiSabato 23 maggio 2026, nell’ambito della Notte Europea dei Musei 2026, torna Maggio Museale, l’evento promosso dal Polo Museale – Sapienza Cultura (PMSC). Giunta alla sua nona edizione, questa ricorre ... 2duerighe.com L'università Sapienza festeggia i 90 anni. Per due giorni il polo museale aperto al pubblicoIl Polo Museale Sapienza (PMS) presenta il programma ufficiale dell'evento 90SAPIENZA, che prevede due giorni dedicati alle aperture dei musei e visite speciali al Palazzo del Rettorato lunedì 15 e ... rainews.it