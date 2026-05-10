Maggio Museale | la Sapienza si apre alla città

Durante il mese di maggio, diverse strutture museali della città apriranno le porte al pubblico con esposizioni, concerti e aperture straordinarie. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Notte Europea dei Musei 2026, offrendo l’occasione di visitare le collezioni e partecipare a vari eventi culturali. Le attività sono rivolte sia ai residenti che ai visitatori, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale.

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Cosa: L’evento Maggio Museale, organizzato in occasione della Notte Europea dei Musei 2026, con mostre, concerti e aperture straordinarie.. Dove e Quando: Città universitaria della Sapienza (ingressi da Piazzale Aldo Moro 5 e Viale dell’Università 38), Roma. Sabato 23 maggio 2026, dalle ore 15.00 a mezzanotte.. Perché: Per scoprire gratuitamente un patrimonio inestimabile di oltre quattro milioni di reperti distribuiti in diciassette musei universitari.. Il fascino indiscusso della Notte Europea dei Musei torna a illuminare i luoghi della cultura della capitale, trasformando per una sera il tessuto urbano in un grande laboratorio di scoperta accessibile a tutti.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Maggio Museale: la Sapienza si apre alla città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maggio Museale 2026: alla Sapienza una notte tra arte, scienza e culturaTorna uno degli appuntamenti più attesi della primavera romana: sabato 23 maggio 2026 la città universitaria della Sapienza si apre al pubblico con... Sport e arte: l’università si apre alla cittàReggio Calabria, venerdì 20 marzo 2026: la Mediterranea apre le porte della sua sede alla città durante la Giornata Nazionale delle Università.