Maggio Museale | la Sapienza si apre alla città
Durante il mese di maggio, diverse strutture museali della città apriranno le porte al pubblico con esposizioni, concerti e aperture straordinarie. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Notte Europea dei Musei 2026, offrendo l’occasione di visitare le collezioni e partecipare a vari eventi culturali. Le attività sono rivolte sia ai residenti che ai visitatori, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale.
Cosa: L’evento Maggio Museale, organizzato in occasione della Notte Europea dei Musei 2026, con mostre, concerti e aperture straordinarie.. Dove e Quando: Città universitaria della Sapienza (ingressi da Piazzale Aldo Moro 5 e Viale dell’Università 38), Roma. Sabato 23 maggio 2026, dalle ore 15.00 a mezzanotte.. Perché: Per scoprire gratuitamente un patrimonio inestimabile di oltre quattro milioni di reperti distribuiti in diciassette musei universitari.. Il fascino indiscusso della Notte Europea dei Musei torna a illuminare i luoghi della cultura della capitale, trasformando per una sera il tessuto urbano in un grande laboratorio di scoperta accessibile a tutti.🔗 Leggi su Ezrome.it
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