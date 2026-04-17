Maggio Museale 2026 | alla Sapienza una notte tra arte scienza e cultura

Il 23 maggio 2026 la città universitaria della Sapienza ospiterà il Maggio Museale, un evento che si inserisce nella Notte Europea dei Musei 2026. In questa occasione, l’ateneo sarà aperto al pubblico per tutta la notte, offrendo un’occasione di scoperta tra arte, scienza e cultura. L’iniziativa si ripete ogni anno e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della primavera romana.

Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera romana: sabato 23 maggio 2026 la città universitaria della Sapienza si apre al pubblico con il Maggio Museale, evento inserito nella Notte Europea dei Musei 2026. L’edizione 2026 segna anche un passaggio importante: il Polo Museale Sapienza cambia nome e identità diventando Polo Museale – Sapienza Cultura (PMSC). Il Maggio Museale sarà quindi anche l’occasione per presentare al pubblico questa nuova visione, che unisce ricerca, divulgazione e produzione culturale in un unico sistema. A questi si aggiunge anche il Laboratorio Eurotales – Museo delle Lingue d’Europa, che arricchisce ulteriormente l’offerta con un focus sulle culture e le lingue del continente.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Maggio Museale 2026: alla Sapienza una notte tra arte, scienza e cultura Notizie correlate Atomi di Immaginazione: scienza e arte alla SapienzaCosa: L’edizione 2026 della mostra “Atomi di Immaginazione”, parte integrante del progetto nazionale Art&Science Across Italy. Fast News Platform “L’Approfondimento”. Il programma fino all’8 maggio: ospiti d’eccellenza e dibattiti su cultura, arte e scienzaIn diretta ogni venerdì dalle 19:30 alle 20:30 su Fast News Platform il format culturale “L’Approfondimento”, dedicato all’attualità, all’analisi dei... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Maggio Museale a Roma per la Notte Europea dei Musei 2026; Maggio Museale 2026: alla Sapienza una notte tra arte, scienza e cultura; Primavera al Museo 2026; Le fiabe sono vere… La mostra inclusiva al Museo delle Civiltà di Roma prorogata al 24 maggio. Musei civici a Milano: ecco come cambiano i prezzi dei biglietti. Chi entrerà gratis dal 10 maggioLa Giunta comunale ha approvato oggi la nuova disciplina delle tariffe di ingresso ai musei civici, che entrerà in vigore a partire dal 10 maggio 2026. Il nuovo sistema tariffario, che applica le ... affaritaliani.it Sabato 18 aprile, il sito museale vi aspetta con “Jazz a Pietrarsa", il primo di una serie di appuntamenti in programma in occasione della mostra “Vintage Vibes: Passioni su Ruote”, esposta al Museo fino al 17 maggio. La serata propone un’esperienza multise - facebook.com facebook