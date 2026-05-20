il piano di glovo per evitare lo sfruttamento dei suoi rider

Il servizio di consegne a domicilio ha presentato al tribunale di Milano una proposta per modificare le condizioni di lavoro dei suoi collaboratori. La proposta include un aumento delle retribuzioni e altre misure volte a migliorare le condizioni dei rider. La decisione arriva dopo che il tribunale aveva aperto un procedimento giudiziario contro la piattaforma, accusata di sfruttamento dei lavoratori. La compagnia ha deciso di intervenire con questa proposta per cercare di uscire dal controllo giudiziario.

Per uscire dal controllo giudiziario ha proposto al tribunale di Milano di pagarli di più e agevolare la stipula di un contratto collettivo Foodinho, la società italiana che gestisce il servizio di consegne a domicilio Glovo, ha proposto al tribunale di Milano un piano per uscire dal controllo giudiziario, la misura che la procura le aveva imposto accusandola di aver sfruttato i rider, cioè i fattorini che si occupano delle consegne. Il piano prevede aumenti di stipendi e l’istituzione di un nuovo contratto collettivo: la procura ha fatto sapere che se Glovo lo realizzerà darà il proprio parere positivo alla revoca della misura. Sugli... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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