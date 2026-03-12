L' inchiesta su Glovo e Deliveroo mobilitazione anche a Palermo | Basta con lo sfruttamento dei rider

Sabato 14 marzo si svolge a Palermo un'assemblea organizzata dalla Cgil presso la casa dei rider, all’interno di Epyc in via Pignatelli Aragona, in concomitanza con la mobilitazione nazionale dei rider contro lo sfruttamento. L’evento si inserisce nell’inchiesta aperta su Glovo e Deliveroo, che coinvolge anche la città in una protesta contro le condizioni di lavoro dei corrieri.

La Cgil organizza da Epyc un'assemblea accedendo una luce sulle opportunità di cambiamento delle condizioni di lavoro nel settore del delivery. Appuntamento per sabato 14 marzo In occasione della giornata di mobilitazione nazionale dei rider indetta dalla Cgil, sabato (14 marzo) alla casa dei rider, ospitata all'interno di Epyc, in via Pignatelli Aragona, si terrà un’assemblea organizzata dalla Cgil. I sindacati, a seguito dell’indagine della Procura di Milano sulle piattaforme Glovo e Deliveroo, vuole rilanciare l’iniziativa sindacale per trasformare la fase aperta dall’indagine giudiziaria in una concreta opportunità di cambiamento delle condizioni di lavoro nel settore del delivery. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

