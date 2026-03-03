Dal 5 marzo, i supermercati del marchio Gs-Carrefour interromperanno il servizio di consegna a domicilio offerto da Glovo e Deliveroo. La decisione arriva dopo che le due piattaforme sono state commissariate a causa di accuse di sfruttamento dei rider. La sospensione riguarda tutte le consegne a domicilio gestite attraverso queste piattaforme.

I supermercati del marchio Gs-Carrefour stanno per sospendere il servizio di consegna a domicilio con Glovo e Deliveroo. Entrambe le piattaforme di delivery, infatti, sono state commissariate dalla Procura di Milano, con l’accusa di sfruttamento e caporalato ai danni dei rider. Ecco perché la catena di grande distribuzione organizzata ha adottato una misura che definisce “di responsabilità”. A partire da giovedì 5 marzo non si potrà ordinare la spesa con Glovo e Deliveroo. Prima di quella data non era possibile fermare il servizio per questioni tecniche e burocratiche, fa sapere al Fattoquotidiano.it Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces Group, titolare del marchio Gs-Carrefour (nei prossimi tempi tutti i punti vendita torneranno sotto il marchio Gs). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carrefour dal 5 marzo sospende la spesa a domicilio con Glovo e Deliveroo, commissariate per sfruttamento dei rider

Controllo giudiziario per Deliveroo: sfruttamento dei rider e accuse di caporalatoAscolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time Rita...

Leggi anche: “20mila rider con paghe sotto la soglia di povertà”, dopo Glovo controllo giudiziario anche per Deliveroo

Aggiornamenti e notizie su Carrefour dal 5 marzo sospende la spesa...

Temi più discussi: Etruria Retail: il 5 marzo comincia il cambio insegna da Carrefour a Famila-Super A&O (Unicomm-Selex); ETRURIA RETAIL: CARREFOUR DIVENTA FAMILA, FAMILA MARKET E SUPER A&O; Etruria Retail: rebranding degli store Carrefour in Famila e A&O; Etruria Retail, nuova insegna stessa anima - EFA News.

ETRURIA RETAIL: CARREFOUR DIVENTA FAMILA, FAMILA MARKET E SUPER A&OSecondo la cooperativa, l’operazione non modifica l’identità aziendale: pur cambiando marchio, rimangono centrali qualità dell’offerta, relazione con i clienti e radicamento territoriale, con ... oksiena.it

Etruria Retail: cambio insegna per 314 insegne CarrefourPer 314 supermercati della rete Etruria Retail, di cui 6 in Liguria La Spezia: 2 Carrefour diventano Super A&O e 4 Bottega Sapori & Valori ... liguria.bizjournal.it

Bello Sanremo ma gli scaffali del Carrefour da sistemare di più - facebook.com facebook