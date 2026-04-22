Bari locomotiva dell' economia pugliese | 171 nuove imprese in tre mesi

Nel primo trimestre del 2026, il numero di nuove imprese avviate nella provincia di Bari ha raggiunto le 171 unità. Questi dati, forniti da Movimprese, evidenziano una crescita nel settore imprenditoriale locale, confermando la vitalità del tessuto produttivo della zona. La città si conferma come il principale centro economico della regione, contribuendo significativamente allo sviluppo complessivo della Puglia.

Il tessuto produttivo della Terra di Bari si conferma il vero polmone economico della Puglia. I dati di Movimprese, relativi al primo trimestre del 2026, scattano l’istantanea di un’economia che non solo resiste, ma sceglie la strada della strutturazione. Nella capoluogo pugliese e nella sua.🔗 Leggi su Baritoday.it

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