Emergenza abitativa e Piano casa | Ferrara peggiore in regione con 1.500 alloggi da riqualificare

A Ferrara ci sono circa 1.500 alloggi pubblici che non sono assegnabili perché inagibili, secondo i dati di Federcasa, che ha creato una mappa dettagliata degli immobili non disponibili. La città si trova al primo posto in regione per il numero di case popolari da riqualificare, mentre in tutta Italia il numero di abitazioni che potrebbero tornare in uso in pochi mesi è ancora maggiore.

Al Nord Italia la maggior parte delle situazioni complesse. La mappa e i costi di un intervento medio Quante case popolari potrebbero tornare disponibili in pochi mesi in Italia? E a Ferrara? La risposta arriva dai dati raccolti da Federcasa, che ha elaborato una mappa dettagliata degli alloggi pubblici attualmente non assegnabili perché inagibili. Si tratta di abitazioni che, dopo essere state utilizzate, hanno subito danni o necessitano di interventi tecnici – dagli impianti alle strutture – che ne impediscono la riassegnazione. Proprio su questi immobili si concentrerà la prima fase del nuovo Piano casa annunciato dal vicepremier Matteo Salvini, con un programma di manutenzione straordinaria pensato per aumentare in tempi rapidi l’offerta di alloggi per le famiglie in lista d’attesa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Emergenza abitativa a Milano, il piano del Comune: in arrivo 500 alloggi, alternativi alle case popolariMilano, 10 marzo 2026 – A Milano, il Comune mette a disposizione 500 alloggi che potranno essere gestiti da associazioni del terzo settore con... Emergenza abitativa e Piano casa: 63mila alloggi inutilizzabili in Italia, oltre 2.200 in SiciliaQuante case popolari potrebbero tornare disponibili in pochi mesi in Italia? La risposta arriva dai dati raccolti da Federcasa, che ha elaborato una... Altri aggiornamenti su Emergenza abitativa Temi più discussi: Piano Casa, rinviato il primo decreto da 950 milioni di euro; Emergenza abitativa e Piano casa: 63mila alloggi inutilizzabili in Italia, oltre 2.200 in Sicilia; Dal Piano Casa il rilancio atteso per il rent to buy; Piano casa, rinvio in vista: 950 milioni e molte incognite. Affitti alle stelle e 10 milioni di case mancanti: il piano europeo per l’emergenza abitativaIl Parlamento europeo approva il primo rapporto sulla crisi abitativa: permessi edilizi in 60 giorni, incentivi fiscali per la prima casa, più edilizia sociale, stretta sugli affitti turistici, misure ... panorama.it Emergenza abitativa e Piano casa: 63mila alloggi inutilizzabili in Italia, oltre 2.200 in SiciliaIl programma annunciato dal vicepremier Matteo Salvini punta alla manutenzione straordinaria delle abitazioni popolari oggi non assegnabili. Gli interventi, gestiti da Invitalia, mirano a rimettere ra ... cataniatoday.it Dall'emergenza abitativa alla crisi del turismo invernale: l'impatto dei Giochi e il dibattito sulla sostenibilità - facebook.com facebook E 'emergenza abitativa' in territorio Caritas Perugia-Città della Pieve x.com