Epidemia di ebola in Congo dichiarato l' allarme per il virus dopo centinaia di casi e 65 morti
In Congo, nella provincia dell’Ituri, è stato dichiarato l’allarme per l’epidemia di Ebola. Finora sono stati registrati 246 casi sospetti e 65 decessi legati al virus. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, mentre le equipe mediche cercano di contenere la diffusione della malattia. La diffusione del virus ha portato all’attivazione di misure di emergenza e a un aumento degli interventi sul territorio. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte degli enti sanitari nazionali e internazionali.
Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie dell’Africa ha confermato che nella Repubblica Democratica del Congo, nella zona orientale, è in corso un focolaio di Ebola. I casi sospetti sono 246, i morti 65, dei quali quattro certamente per il virus. Torna la paura per l’Ebola dopo che tra il 2018 e il 2020 si sviluppò un’epidemia che uccise oltre 2000 persone. Il più recente in ordine cronologico risale a settembre 2025. Epidemia di Ebola in Congo Virus Ebola: dove è iniziata Che cos'è l'Ebola? Epidemia di Ebola in Congo Con 246 casi sospetti e 65 morti registrati, il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha confermato venerdì 15 maggio una nuova epidemia di Ebola nella provincia dell’Ituri del Congo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Ebola in Repubblica Democratica del Congo: 65 morti L’Africa Centres for Disease Control and Prevention, il principale organismo sanitario pubblico del continente, ha annunciato lo scoppio di una nuova epidemia di Ebola nella provincia dell’Ituri, nella Rep facebook
Un’epidemia di Ebola è stata dichiarata in Congo. Quattro morti certamente attribuiti al virus tramite test. 246 casi sospetti, di cui 65 mortali. L'ultima si è verificata nell'agosto 2025 e ha causato 34 vittime. x.com
Un'epidemia di Ebola uccide 65 persone nella provincia di Ituri, nel Congo orientale reddit
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