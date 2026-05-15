Epidemia di ebola in Congo dichiarato l' allarme per il virus dopo centinaia di casi e 65 morti

In Congo, nella provincia dell’Ituri, è stato dichiarato l’allarme per l’epidemia di Ebola. Finora sono stati registrati 246 casi sospetti e 65 decessi legati al virus. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, mentre le equipe mediche cercano di contenere la diffusione della malattia. La diffusione del virus ha portato all’attivazione di misure di emergenza e a un aumento degli interventi sul territorio. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte degli enti sanitari nazionali e internazionali.

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