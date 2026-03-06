Omicidio patron Telepordenone Mario Ruoso collaboratore per oltre 40 anni Loriano Bedin confessa ipotesi movente economico

Loriano Bedin, collaboratore di lunga data di Mario Ruoso, patron di Telepordenone, ha confessato di aver ucciso Ruoso. Bedin, che ha lavorato con Ruoso per oltre 40 anni, ha fornito una versione dei fatti agli inquirenti. Il nipote di Ruoso, Alessandro, ha commentato di essere rimasto sorpreso dalla confessione, sottolineando che Loriano è considerato una persona della famiglia.

Dopo la confessione di Loriano Bedin, il nipote di Mario Ruoso, Alessandro, si è dichiarato "stupito" poiché Loriano "è uno di famiglia". L'accusa per Bedin sarebbe di omicidio aggravato. «Ero esasperato. Ho avuto un momento di pazzia», così Loriano Bedin, 67 anni, ha confessato di aver ucciso Mario Ruoso, l'imprenditore di 87 anni, storico patron di TelePordenone, a colpi di spranga all'interno del suo appartamento al settimo piano.