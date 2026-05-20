Il Papa chiama la Silicon Valley risponde | chi è Christopher Olah il genio ateo invitato da Leone XIV a parlare di Ai

Il Vaticano ha invitato un ricercatore noto nel campo dell’intelligenza artificiale a partecipare a un evento dedicato alle implicazioni etiche e sociali delle nuove tecnologie. La chiamata proveniente dal Papa ha portato il protagonista a confrontarsi con esponenti religiosi e accademici, tra cui cardinali e teologi, in un incontro che si svolgerà nelle sale della Santa Sede. L’intervento si inserisce all’interno di un ciclo di discussioni sulla relazione tra fede, scienza e progresso digitale.

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La scena si consumerà nelle sale del Vaticano, davanti a cardinali, teologi e studiosi della dottrina sociale della Chiesa. Ma uno dei nomi destinati a far discutere è quello di Christopher Olah, 34 anni, canadese, ricercatore nel campo dell’intelligenza artificiale e co-fondatore di Anthropic. Ateo dichiarato. Ex evangelico. E ora invitato a intervenire alla presentazione di «Magnifica Humanitas », la prima enciclica di papa Leone XIV, dedicata alla «custodia della persona umana nel tempo dell’Ai». Una presenza che rompe gli schemi. Anche perché Olah non arriva dal mondo accademico cattolico né da quello diplomatico. Arriva invece della Silicon Valley. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Papa chiama, la Silicon Valley risponde: chi è Christopher Olah, il genio ateo invitato da Leone XIV a parlare di Ai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video El hombre que saco a mil millones de personas de la pobreza: la China de Deng Xiaoping Sullo stesso argomento Papa Leone XIV risponde a Trump: “Continuerò a parlare contro la guerra”“Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in una discussione con lui“. Papa Leone XIV chiama la banca di Chicago, ma succede l’assurdo: “Sono il Papa”Si può guidare spiritualmente oltre 1,4 miliardi di cattolici sparsi per il mondo, rappresentare il 17,7% della popolazione globale, e...