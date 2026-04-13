Papa Leone XIV risponde a Trump | Continuerò a parlare contro la guerra
Il Papa ha risposto a una dichiarazione di un ex presidente statunitense, affermando che continuerà a parlare contro la guerra. Ha precisato di non considerarsi un politico e di non voler entrare in una discussione con l’ex presidente. La sua posizione è stata espressa in modo deciso, senza entrare in dettagli o polemiche dirette. La risposta è arrivata dopo alcune dichiarazioni pubbliche dell’ex presidente su questioni internazionali.
“Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in una discussione con lui “. Così, Papa Leone XIV risponde al presidente Usa Donald Trump, parlando con i giornalisti sul volo verso Algeri. “Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come alcuni stanno facendo. Io continuerò a parlare forte contro la guerra, cercando di promuovere la pace, promuovendo il dialogo e il multilateralismo con gli Stati per cercare soluzioni ai problemi. Troppa gente sta soffrendo oggi, troppi innocenti sono stati uccisi e credo che qualcuno debba alzarsi e dire che c’è una via migliore”. Questo articolo...🔗 Leggi su Lapresse.it
Papa Leone XIV risponde all'attacco del presidente americano: «Io non ho paura dell'amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra»I giornalisti che sono sul volo al seguito del pontefice lo definiscono molto sereno.
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