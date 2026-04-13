Il Papa ha risposto a una dichiarazione di un ex presidente statunitense, affermando che continuerà a parlare contro la guerra. Ha precisato di non considerarsi un politico e di non voler entrare in una discussione con l’ex presidente. La sua posizione è stata espressa in modo deciso, senza entrare in dettagli o polemiche dirette. La risposta è arrivata dopo alcune dichiarazioni pubbliche dell’ex presidente su questioni internazionali.

“Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in una discussione con lui “. Così, Papa Leone XIV risponde al presidente Usa Donald Trump, parlando con i giornalisti sul volo verso Algeri. “Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come alcuni stanno facendo. Io continuerò a parlare forte contro la guerra, cercando di promuovere la pace, promuovendo il dialogo e il multilateralismo con gli Stati per cercare soluzioni ai problemi. Troppa gente sta soffrendo oggi, troppi innocenti sono stati uccisi e credo che qualcuno debba alzarsi e dire che c’è una via migliore”. Questo articolo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV risponde a Trump: “Continuerò a parlare contro la guerra”

Papa Leone XIV risponde all'attacco del presidente americano: «Io non ho paura dell'amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra»I giornalisti che sono sul volo al seguito del pontefice lo definiscono molto sereno.

Trump contro il Papa: «È stato eletto grazie a me». La replica: «Non ho paura di lui, continuerò a parlare contro la guerra»Papa Leone XIV, nel volo che lo sta portando da Roma verso l’Algeria, prima tappa di un viaggio di 10 giorni in Africa, replica all’attacco di Trump...

Papa Leone XIV replica a Trump: Non ho paura di lui