Un episodio insolito ha coinvolto il leader della Chiesa cattolica, che ha contattato una banca di Chicago. Durante la telefonata, si è presentato come il Papa, ma è stato accolto con incredulità dal servizio clienti. La scena ha attirato l’attenzione sui limiti di comunicazione tra istituzioni religiose e servizi finanziari, evidenziando come anche figure di grande rilievo possano trovarsi in difficoltà con procedure e risposte standardizzate.

Si può guidare spiritualmente oltre 1,4 miliardi di cattolici sparsi per il mondo, rappresentare il 17,7% della popolazione globale, e contemporaneamente finire intrappolati nel labirinto kafkiano di un servizio clienti bancario. La risposta, a quanto pare, è sì. E la vittima illustre di questa barzelletta burocratica si chiama Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost. La vicenda, che ha del surreale, è stata raccontata dal New York Times dopo essere emersa durante un incontro di fedeli cattolici a Naperville, in Illinois. A condividerla è stato padre Tom McCarthy, sacerdote agostiniano molto noto nell’ambiente cattolico di Chicago e, soprattutto, amico stretto del pontefice.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Papa Leone XIV chiama la banca di Chicago, ma succede l’assurdo: “Sono il Papa”

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Curiosità — Due mesi dopo il Conclave, Papa Leone XIV chiama la banca di Chicago per aggiornare i dati del conto, ma l’operatrice insiste che debba presentarsi di persona. Sono il Papa. dice lui. Lei riattacca. Lo scrive il Nyt. - x.com x.com