Il panorama dello sviluppo videogiochi in Italia a Join the Indie

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 maggio 2026 si svolgerà a Milano una nuova edizione di Join the Indie, evento gratuito dedicato alle produzioni indipendenti nel settore videoludico italiano. La manifestazione si concentra sulle realtà che operano nel campo dello sviluppo di videogiochi senza il supporto di grandi aziende, offrendo uno spazio di incontro per sviluppatori, appassionati e professionisti. L’appuntamento si ripete annualmente, attirando pubblico e operatori interessati alle novità e alle produzioni emergenti italiane nel settore videoludico.

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(Adnkronos) – Il 22 maggio 2026 torna a Milano Join the Indie, la manifestazione ad accesso gratuito focalizzata sulle produzioni della filiera videoludica indipendente italiana. L'incontro si svolgerà presso gli eStudios di viale Angelo Filippetti 41, offrendo al pubblico la possibilità di testare le versioni dimostrative dei software e di interagire direttamente con i team. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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