Il panorama dello sviluppo videogiochi in Italia a Join the Indie

Il 22 maggio 2026 si svolgerà a Milano una nuova edizione di Join the Indie, evento gratuito dedicato alle produzioni indipendenti nel settore videoludico italiano. La manifestazione si concentra sulle realtà che operano nel campo dello sviluppo di videogiochi senza il supporto di grandi aziende, offrendo uno spazio di incontro per sviluppatori, appassionati e professionisti. L’appuntamento si ripete annualmente, attirando pubblico e operatori interessati alle novità e alle produzioni emergenti italiane nel settore videoludico.

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