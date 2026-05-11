Al via la sinergia tra Autostrade dello Stato e Sogesid | innovazione sicurezza e sostenibilità al centro dello sviluppo delle infrastrutture
È iniziata una collaborazione tra la società che gestisce le autostrade statali e l'ente specializzato in ingegneria e innovazione. L’obiettivo principale è migliorare la progettazione, la sicurezza e la sostenibilità delle infrastrutture, attraverso interventi più efficienti e complessi. Questa sinergia mira a potenziare le competenze tecniche e a velocizzare i lavori di sviluppo di nuovi progetti stradali. La partnership si concentra su interventi di rilevanza strategica per il sistema infrastrutturale nazionale.
Una collaborazione strategica per rafforzare la capacità progettuale e accelerare lo sviluppo di interventi infrastrutturali complessi. È questo il cuore dell'accordo siglato tra Autostrade dello Stato e Sogesid, che apre a una collaborazione strutturata, finalizzata alla fruizione di servizi di assistenza tecnico-professionale in ambito ingegneristico. La sinergia prevede la messa in comune delle rispettive competenze tra due società interamente controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: da una parte, Autostrade dello Stato – società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, impegnata nello sviluppo e nella...🔗 Leggi su Iltempo.it
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