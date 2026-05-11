Al via la sinergia tra Autostrade dello Stato e Sogesid | innovazione sicurezza e sostenibilità al centro dello sviluppo delle infrastrutture

È iniziata una collaborazione tra la società che gestisce le autostrade statali e l'ente specializzato in ingegneria e innovazione. L’obiettivo principale è migliorare la progettazione, la sicurezza e la sostenibilità delle infrastrutture, attraverso interventi più efficienti e complessi. Questa sinergia mira a potenziare le competenze tecniche e a velocizzare i lavori di sviluppo di nuovi progetti stradali. La partnership si concentra su interventi di rilevanza strategica per il sistema infrastrutturale nazionale.

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