Al via la sinergia tra Autostrade dello Stato e Sogesid | innovazione sicurezza e sostenibilità al centro dello sviluppo delle infrastrutture

Da iltempo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata una collaborazione tra la società che gestisce le autostrade statali e l'ente specializzato in ingegneria e innovazione. L’obiettivo principale è migliorare la progettazione, la sicurezza e la sostenibilità delle infrastrutture, attraverso interventi più efficienti e complessi. Questa sinergia mira a potenziare le competenze tecniche e a velocizzare i lavori di sviluppo di nuovi progetti stradali. La partnership si concentra su interventi di rilevanza strategica per il sistema infrastrutturale nazionale.

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Una collaborazione strategica per rafforzare la capacità progettuale e accelerare lo sviluppo di interventi infrastrutturali complessi. È questo il cuore dell'accordo siglato tra Autostrade dello Stato e Sogesid, che apre a una collaborazione strutturata, finalizzata alla fruizione di servizi di assistenza tecnico-professionale in ambito ingegneristico. La sinergia prevede la messa in comune delle rispettive competenze tra due società interamente controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: da una parte, Autostrade dello Stato – società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, impegnata nello sviluppo e nella...🔗 Leggi su Iltempo.it

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