Negli ultimi tre anni, l’Italia ha registrato un aumento della competitività, con miglioramenti nelle capacità di attrarre investimenti sia dall’estero che dal mercato interno. Secondo i dati disponibili, il paese si posiziona in modo più forte rispetto ad alcuni dei principali partner europei e mantiene una presenza significativa sui mercati internazionali, in particolare con gli Stati Uniti.

Più competitiva; più attrattiva per gli investitori, tanto esteri quanto interni; più forte dei principali partner europei sui mercati internazionali, a partire da quello Usa. E, ancora, più desiderabile non solo per i turisti stranieri, cresciuti del 15,7% in tre anni, ma anche per i talenti che vogliono investire sul proprio futuro, come dimostra il miglioramento del ranking dell’Indice di attrattività globale che non considera solo investimenti e imprese, ma anche i portatori di competenze. È la fotografia dell’Italia di oggi che, a tre anni dall’insediamento del governo Meloni, emerge dal dossier “Italia più competitiva: tre anni di sviluppo”, realizzato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base di 23 indicatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Italia più competitiva col governo Meloni: nei numeri la fotografia di tre anni all’insegna dello sviluppo

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