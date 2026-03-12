La Fiorentina e il Franchi Cosa è come funziona un project financing e perché può essere la svolta per il nuovo stadio

La Fiorentina sta lavorando a un progetto per il rinnovo dello stadio Franchi, con un accordo ancora in fase di definizione. L’ente coinvolto sta valutando un modello di finanziamento tramite project financing, una soluzione che prevede la collaborazione tra pubblico e privato. La questione riguarda anche il potenziale sviluppo del secondo lotto dei lavori di restyling, che resta ancora in fase di bozza.

Firenze, 12 marzo 2026 – Il patto per portare a casa il secondo lotto dei lavori di restyling dello stadio Franchi resta ancora una bozza. Ma Palazzo Vecchio e Fiorentina nei prossimi giorni continueranno a confrontarsi. Il nodo: il club è disposto a mettere sul piatto 55 milioni di euro più altri 30 per arredi e rifiniture, in totale 85 milioni. Il Comune, dal canto suo può contare sui 55 milioni da stornare ai progetti sulle periferie. La contropartita per i viola: una maxi concessione di almeno 80 anni. Se l'affare andrà in porto, anche con variabili diverse, il metodo di ingresso del club nello stadio-cantiere potrebbe essere quello del project financing. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fiorentina e il Franchi. Cosa è, come funziona un project financing e perché può essere la svolta per il nuovo stadio Articoli correlati Stadio Franchi Fiorentina, nuovo stop ai lavori: problema con la maxi trave. Il nodo dei 60 milioni, cosa sta succedendoCristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Stadio Franchi Fiorentina, nuovo... Il Cup può essere inserito in fattura. A cosa serve e come funziona il nuovo servizioL’Agenzia delle Entrate va incontro ai contribuenti che devono inserire il Cup (Codice Unico di Progetto) all’interno delle fatture... Una raccolta di contenuti su La Fiorentina e il Franchi Cosa è come... Temi più discussi: Stadio Franchi, verso l’accordo tra Comune e Fiorentina: sul tavolo 55 milioni a testa; Nuovo Franchi, Fiorentina vicina all’accordo: 85 milioni per project financing; Fiorentina-Parma, così non basta e il Franchi fischia; Stadio Franchi, accordo tra Comune e Fiorentina: 140 milioni per il restyling. Stadio Franchi, verso l’accordo tra Comune e Fiorentina: sul tavolo 55 milioni a testaUlteriori 30 milioni arriverebbero dal club viola per le opere accessorie: in cambio un maggiore controllo sui tempi dell’intervento e una concessione dell’impianto per almeno 50 anni ... lanazione.it Prove di accordo sul nuovo Franchi, la Fiorentina vicina al sì: pronti 85 milioniCon il Comune si lavora per trovare la quadra sulla concessione: i viola la vorrebbero più lunga e meno onerosa possibile ... corrierefiorentino.corriere.it Una nuova notte europea ci aspetta #forzaviola #fiorentina #uecl x.com Buongiorno e buon giovedi a tutti gli Juventini del Mondo, le prime pagine dei giornali di oggi 12 marzo 2026 Tuttosport - "Juve il bonus Vlahovic" Corriere dello Sport - "Un posto al sole" Gazzetta dello Sport -"L'Inter si da una scossa" Ieri Fiorentina - Juventus facebook