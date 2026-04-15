L’attrice ha mostrato un nuovo look con un caschetto scalato di colore castano dorato. La modifica capillare si distingue per il taglio più corto rispetto alle lunghezze precedenti, che le conferisce un aspetto più fresco e moderno. La scelta del colore aggiunge luminosità alla chioma, creando un’immagine più sbarazzina e naturale. La trasformazione è stata condivisa sui social, attirando l’attenzione dei fan e dei media.

A ddio lunghezze da ragazza della porta accanto, Katie Holmes ha deciso per un caschetto che è una lezione di stile. Perché superati i 40 il bob è il modo migliore per ringiovanire: sottrarre centimetri significa infatti aggiungere carattere e, soprattutto, luce. Un caschetto che sfiora le spalle, leggermente scalato e portato con una riga laterale che regala un movimento naturale e arioso. Katie Holmes, la lettera d’addio a James Van Der Beek: «Condividere la tua immaginazione è stato sacro» X Katie Holmes, il nuovo caschetto over 40 messy chic. Il debutto del nuovo taglio di capelli della star di Dawson’s Creek è avvenuto a New York, in due occasioni a distanza ravvicinata: il lancio della collaborazione tra Christopher John Rogers e Old Navy e, in serata, la première del film Brunello: il visionario garbato al Lincoln Center.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice ci dà un taglio con un caschetto scalato in castano dorato

Come un capello sottile prende volume con un taglio scalato con frangia corta shatush biondo miele

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"Detesto la gente che si monta la testa, io non vado in giro con bodyguard e roba del genere". Oggi nel 1938 nasceva l'attrice #ClaudiaCardinale, vincitrice di quattro David di Donatello e di un Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di #Venezia. #15aprile. x.com