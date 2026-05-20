Il monologo di Daniele Ronco a Torino | la genitorialità eco-sostenibile tra ironia e tofu

Sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, il Teatro Gioiello di Torino ospiterà lo spettacolo "La parabola discendente di un padre ambientalista", un monologo incentrato sulle tematiche della sostenibilità, della genitorialità e sulle difficoltà nel mantenere la coerenza quotidiana. Prodotto dalla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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