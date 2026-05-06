In un testo che mescola riferimenti letterari e aneddoti, si parla di come Moravia sia riuscito a rassicurare una collega sui coccodrilli africani. Viene anche menzionato un episodio in cui un martire cristiano si salvò da un attacco di leone grazie a un segreto. Il testo confronta inoltre le situazioni di banchetti negli Stati Uniti con l’ironia presente in queste storie.

?? Cosa scoprirai Come ha fatto Moravia a tranquillizzare la Koscina sui coccodrilli? Quale segreto salvò il martire cristiano dall'attacco del leone? Perché i ventenni su YouTube riscoprono i dialoghi dei De Rege? Chi serviva i nobili decaduti nel ristorante parigino di Gigli??? In Breve Moravia paragona la ferocia dei coccodrilli africani alla stabilità di un dromedario. Eco racconta a un banchetto USA il martire cristiano che sfugge a Nerone. I fratelli De Rege con Chiari e Campanini ispi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moravia e Eco: l’ironia tra i coccodrilli africani e i banchetti USA

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