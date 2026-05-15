In una scuola di Fermo, un gruppo di studenti meccanici ha realizzato una sedia realizzata con materiali eco-sostenibili. Dopo aver progettato e costruito un prototipo, la sedia ha attirato l’attenzione di un’azienda che ha deciso di avviare la produzione su larga scala. La sedia si distingue per il design semplice e funzionale, oltre che per l’impiego di materiali riciclabili. La trasformazione da studenti a produttori coinvolge un percorso pratico di progettazione e realizzazione, portando il progetto dalla classe alle grandi produzioni industriali.

? Punti chiave Come hanno trasformato una classe di meccanici in progettisti di arredi?. Quali caratteristiche rendono questa sedia pronta per la produzione industriale?. Perché il progetto è stato presentato direttamente al Ministro Valditara?. Come può questo modello scolastico cambiare il mercato dell'economia circolare?.? In Breve Trenta studenti del CFP Artigianelli hanno progettato la sedia con l'aiuto di Alessandro Evandri.. Il progetto coinvolge il supporto tecnico dell'architetto Giacomo Ortenzi e dell'imprenditore Stefano Luzi.. Il contest nazionale Cna ha visto la partecipazione online di 40 scuole italiane.. Il modello smontabile punta a integrare la tradizione artigiana con l'economia circolare locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, la sedia eco-sostenibile degli studenti brilla a Roma

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