In un momento storico segnato da tensioni e conflitti, alcune figure pubbliche si distinguono per la loro disponibilità a parlare apertamente. Tra queste c’è un attore noto per il suo impegno e la sua sincerità nel commentare temi di attualità. Mentre molti preferiscono mantenere un basso profilo per evitare ripercussioni, questa persona ha scelto di esprimersi pubblicamente, senza filtri, su questioni legate alla politica e ai modelli di mascolinità che, secondo alcuni, contribuiscono a un aumento delle vittime.

Nell’epoca della paura, in cui quasi tutti pesano le parole per non compromettere contratti, reputazione o consenso, Javier Bardem continua ad avere una caratteristica sempre più rara: il coraggio di esporsi. Lo fa senza diplomazie inutili, senza rifugiarsi nella neutralità rassicurante di alcune star contemporanee. Al Festival di Cannes, durante la presentazione di The Beloved di Rodrigo Sorogoyen, l’attore spagnolo ha parlato di mascolinità tossica, guerra, genocidio, manipolazione dell’informazione e violenza contro le donne con un’autenticità e chiarezza che nel panorama hollywoodiano suonano quasi rivoluzionarie. E mentre molti evitano accuratamente di prendere posizione, lui continua a ricordare che il silenzio, spesso, è già una scelta politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il mondo ha bisogno di più Javier Bardem. “Trump, Putin, Netanyahu: mascolinità tossica che crea migliaia di morti”

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Hollywood actors absolutely HAMMER Donald Trump at the Oscars

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