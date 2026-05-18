L’attore premio Oscar ha commentato i comportamenti di alcuni leader mondiali, accusandoli di adottare atteggiamenti maschili tossici. Ha citato specificamente Donald Trump, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, sostenendo che le loro azioni abbiano causato migliaia di vittime. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto pubblico, senza specificare le circostanze o le date precise in cui sono state pronunciate. La polemica riguarda il ruolo di queste figure nelle loro rispettive aree di influenza.

L’attore premio Oscar Javier Bardem ha attaccato i leader mondiali Donald Trump, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu per “comportamento maschile tossico che provoca migliaia di morti”. Parlando in conferenza stampa a Cannes dove è in concorso con il film di Rodrigo Sorogoyen candidato alla Palma d’Oro ‘El Ser Querido’, Bardem ha collegato questo comportamento alle guerre in Iran, a Gaza e in Ucraina. Ha ricordato anche la violenza di genere in Spagna, dove in media due donne vengono uccise ogni mese dagli ex partner. “Uccidiamo donne perché alcuni uomini pensano di possederle, e lo stesso problema riguarda anche Trump, Putin e Netanyahu,” ha detto Bardem. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Javier Bardem: “Trump, Putin e Netanyahu maschi tossici che causano migliaia di morti”

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JAVIER BARDEM: «La masculinidad tóxica de Trump, Putin y Netanyahu causa miles de muertos»

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