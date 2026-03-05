Il Silenzio degli Innocenti compie 35 anni e torna al cinema | Hannibal Lecter vi aspetta in versione 4K

A 35 anni dal suo debutto, uno dei capolavori assoluti della storia del cinema si prepara a terrorizzare nuovamente le sale italiane. Grazie al progetto Nexo Studios “Back to Cult“, infatti, il leggendario thriller Il Silenzio degli Innocenti tornerà sul grande schermo in una splendida versione restaurata in 4K solo nelle giornate del 13, 14 e 15 aprile. Le prevendite ufficiali apriranno il prossimo 13 marzo, mentre l’elenco delle sale sarà presto consultabile sul sito ufficiale di Nexo Studios. Inserito dall’American Film Institute tra i 100 migliori film statunitensi di sempre e conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso, Il Silenzio degli Innocenti continua a influenzare generazioni di registi e sceneggiatori. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI (1991) Hannibal Lecter. Uno così non lo scordi mai più. Io quando l’ho visto la prima volta, al cinema, pensavo fosse uno di quei thriller un po’ rivisti...che hanno fatto il loro tempo. Invece no, Il silenzio degli innocenti, ti entr - facebook.com facebook