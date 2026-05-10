Nel 1966 usciva il film Django, diretto da Sergio Corbucci, che oggi viene considerato un classico del cinema italiano. Fu un’opera che si distinse per il suo stile violento e anticonvenzionale, in contrasto con le convenzioni del western tradizionale. La pellicola, ambientata nel selvaggio West, racconta di un uomo solitario con un poncho e un mitra, coinvolto in scontri e vendette. I suoi 60 anni vengono festeggiati quest’anno, confermando la sua influenza nel genere.

Nella primavera del 1966 usciva un film che è oggi considerato un cult assoluto: parliamo di Django, diretto da Sergio Corbucci. Caposaldo del western italiano, ha aperto nuovi orizzonti narrativi nel cinema di genere e non soltanto. Stati Uniti, al confine con il Messico. Un uomo vestito di scuro vaga per una palude, con una sella in spalla e trascinando una cassa da morto. Ad accompagnare la scena è un brano che è divenuto un pezzo indimenticabile, così come quel pistolero solitario. Basterebbero già queste poche parole per descrivere la forza dirompente di un film che è ormai unanimemente considerato un cult: ovviamente del western all'italiana, ma anche del cinema di genere, che dal Django di Sergio Corbucci ha tratto ispirazione negli anni successivi alla sua uscita.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Django, i 60 anni di un film controcorrente che riscrisse il western italiano

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Hanging for Django | Anthony Steffen | 4K | William Berger | Western | English

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