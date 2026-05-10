Django i 60 anni di un film controcorrente che riscrisse il western italiano
Nel 1966 usciva il film Django, diretto da Sergio Corbucci, che oggi viene considerato un classico del cinema italiano. Fu un’opera che si distinse per il suo stile violento e anticonvenzionale, in contrasto con le convenzioni del western tradizionale. La pellicola, ambientata nel selvaggio West, racconta di un uomo solitario con un poncho e un mitra, coinvolto in scontri e vendette. I suoi 60 anni vengono festeggiati quest’anno, confermando la sua influenza nel genere.
Nella primavera del 1966 usciva un film che è oggi considerato un cult assoluto: parliamo di Django, diretto da Sergio Corbucci. Caposaldo del western italiano, ha aperto nuovi orizzonti narrativi nel cinema di genere e non soltanto. Stati Uniti, al confine con il Messico. Un uomo vestito di scuro vaga per una palude, con una sella in spalla e trascinando una cassa da morto. Ad accompagnare la scena è un brano che è divenuto un pezzo indimenticabile, così come quel pistolero solitario. Basterebbero già queste poche parole per descrivere la forza dirompente di un film che è ormai unanimemente considerato un cult: ovviamente del western all'italiana, ma anche del cinema di genere, che dal Django di Sergio Corbucci ha tratto ispirazione negli anni successivi alla sua uscita.🔗 Leggi su Movieplayer.it
Hanging for Django | Anthony Steffen | 4K | William Berger | Western | English
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