Il ministro Valditara in visita alle scuole di Olgiate | Vicino al mondo della scuola lecchese

Questa mattina, il ministro dell’Istruzione e del Merito è stato in visita alle scuole di Olgiate Molgora. Durante l’incontro, ha incontrato insegnanti, studenti e dirigenti scolastici, visitando alcuni istituti del territorio. La visita si è concentrata sulle strutture scolastiche e sulle attività svolte, senza annunci o dichiarazioni ufficiali. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e autorità civili.

Questa mattina il titolare del dicastero a Istruzione e Merito ha visitato la Scuola dell'Infanzia San Zeno e la secondaria di primo grado Emilio Gola. Piazza: "Segnale di vicinanza al territorio" Questa mattina, lunedì, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato ospite a Olgiate Molgora. La visita si è svolta alla presenza del prefetto di Lecco, Paolo Ponta; del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, delegato dal Presidente Attilio Fontana; della presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann; del sindaco di Olgiate Molgora, Giovanni Bernocco, e dell'assessore comunale Maurizio Maggioni.