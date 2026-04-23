Il ministro Valditara visita l' istituto Galilei e viene contestato Gli studenti | Zittiti e cacciati

Il ministro dell’Istruzione si è recato in visita presso un istituto tecnico di Roma, ma l’evento è stato segnato da contestazioni. Durante l’arrivo, alcuni studenti hanno manifestato il loro dissenso, accompagnando la protesta con slogan e battibecchi. La visita si è svolta mentre i giovani esprimevano chiaramente il loro disappunto, con alcuni che hanno raccontato di essere stati zittiti e allontanati.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara va in visita all’istituto tecnico Galilei di Roma e viene contestato da studenti e studentesse. A raccontarlo è la Rete degli studenti medi del Lazio, che accusa il ministro di aver “zittito e cacciato” uno dei ragazzi che hanno animato la protesta.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Valditara contestato all’istituto tecnico Galilei di Roma, il ministro allo studente: “Non sei democratico”Tensione durante l’intervento del ministro Valditara all'incontro delle Consulte provinciali: uno studente lo interrompe e viene allontanato. Cinisello, studenti e insegnanti in protesta all’Istituto Cartesio. E oggi arriva il ministro ValditaraMilano, 9 febbraio 2026 – Se a Milano gli studenti hanno occupato il liceo classico Parini, a Cinisello Balsamo alunni, docenti e lavoratori della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scuola e Made in Italy, a Vinci interviene il ministro dell’Istruzione Valditara; Doppia tappa in Valtellina per il Ministro all’Istruzione Valditara; Cyberbullismo: il ministro Valditara si congratula con l'ITE Battisti; Linea di confine 2026 - Il ministro Valditara: Sui social ondata di violenza incontrollata - Video. Valditara: Superare la distinzione tra licei e istituti tecnici. Tutti i percorsi con pari dignitàIl ministro dell’Istruzione e del Merito premia i Maestri del Made in Italy e rilancia il liceo dedicato alle eccellenze produttive del Paese: Dobbiamo rompere il pregiudizio che considera questi p ... orizzontescuola.it Contestazione al Ministro Valditara al Galilei di Roma, Rete studenti: Basta passerelle, deve ascoltare gli studentiScuola, Valditara zittisce e caccia uno studente al Galilei di Roma. Rete studenti: Basta passerelle, deve ascoltare gli studenti. Questo pomeriggio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Galil ... newtuscia.it Ancora una volta i collettivi di sinistra provano a trasformare la scuola in un centro sociale, interrompendo con urla e insulti il Ministro Valditara. Ma questa volta a rimetterli al loro posto sono stati gli stessi studenti: quelli eletti democraticamente nelle Consulte, x.com Scuola, Valditara propone l’unificazione tra licei e gli istituti tecnici: «La distinzione non ha più senso» Secondo il ministro, la divisione tra percorsi “teorici” e “pratici” non riflette più le esigenze contemporanee - facebook.com facebook