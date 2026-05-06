Il centrocampista croato ha subito un infortunio e indossa una maschera protettiva per tornare in campo. Nonostante il problema, ha espresso la volontà di partecipare alla prossima partita di Champions League con il Milan. È già in grado di essere in panchina per la sfida contro l’Atalanta, dopo aver recuperato più rapidamente del previsto. La sua presenza potrebbe essere decisiva in vista delle gare europee.

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© Calcionews24.com - Infortunio Modric, voglia di Champions con il Milan: il croato brucia le tappe! Maschera protettiva per essere in panchina già con l’Atalanta

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