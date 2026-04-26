Aperto il bando per la quarta edizione della residenza artistica Mille anni al mondo mille ancora

È stato pubblicato il bando per la quarta edizione della residenza artistica “Mille anni al mondo, mille ancora”. L’iniziativa si svolgerà nella Val Pesarina, in provincia di Udine, e si rivolge a giovani cantautrici e cantautori. La residenza prevede un periodo di soggiorno dedicato alla produzione musicale, con l’obiettivo di offrire un’occasione di confronto e creazione nel territorio. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata nelle indicazioni ufficiali.

PRATO CARNICO (UD) – Giovani cantautrici e cantautori a raccolta in Val Pesarina: si apre ufficialmente il bando per la quarta edizione della residenza artistica “Mille anni al mondo, mille ancora”, in programma dal 19 al 21 giugno 2026 a Prato Carnico (Udine), all’interno del Festival Frattempi5 – Il Confine del Tempo. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale CulturArti e dal Comune di Prato Carnico, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. La residenza, ormai appuntamento riconosciuto nel panorama della formazione musicale d’autore, nasce con l’obiettivo di favorire la crescita professionale di giovani artisti già orientati verso il mondo del professionismo.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Aperto il bando per la quarta edizione della residenza artistica “Mille anni al mondo, mille ancora” Notizie correlate ‘Meeting della Liberazione’ al Campo Scuola. Oltre mille gli atleti presenti all’edizione 2026Oggi 25 aprile, Siena è pronta ad accogliere il Meeting della Liberazione, manifestazione organizzata dalla Uisp Atletica Siena, in scena al Campo... Leggi anche: Oltre mille alloggi a canone calmierato in Emilia-Romagna, al via il nuovo bando regionale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 60 milioni di euro per la cooperazione culturale e creativa nell’UE: aperto il bando Europa Creativa 2026; Demanio. Aperto il bando Liber in libris, dieci spazi comunali per chi vuole fare il libraio a Milano; DALLA PARTE DEL DIRITTO ALL’ABITARE: APERTI I BANDI PER LE CASE POPOLARI A BRESCIA E SUL GARDA. L’OFFERTA DI ALLOGGI E’ TOTALMENTE INSUFFICIENTE; Toscana, aperto il bando per i contributi volti a favorire la mobilità individuale delle persone con disabilità. Aperto il bando per la quarta edizione della residenza artistica Mille anni al mondo, mille ancoraPRATO CARNICO (UD) - Giovani cantautrici e cantautori a raccolta in Val Pesarina: si apre ufficialmente il bando per la quarta edizione della residenza ... lopinionista.it Premio Ivan Fassio: aperto il bando per la realizzazione di un murale poetico ad Agliano TermePubblicato il bando per la terza edizione del Premio Ivan Fassio, proposto da Spazio Parentesi e dall'associazione BarberaAgliano, in collaborazione con ... atnews.it Il porto canale si trasforma in un ristorante a cielo aperto. Ma la manifestazione serve anche a fare luce sui costi crescenti per la categoria, a partire dal caro carburante. - facebook.com facebook Beatrice Venezi, scontro aperto con l'orchestra del Teatro La Fenice: "Si passano il posto di padre in figlio" x.com