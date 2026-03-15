Infinito Antonio Conte | è l’allenatore con la miglior media punti della storia della Serie A

Antonio Conte detiene il record di miglior media punti nella storia della Serie A come allenatore. Criticato da alcuni per il suo stile di gioco e per le scelte fatte in alcune stagioni, è comunque riconosciuto per i risultati ottenuti. La sua carriera è segnata da successi e controversie, ma i numeri parlano chiaro. La sua presenza sulla panchina rimane un punto di riferimento nel calcio italiano.

Il dinosauro, quello che non si è aggiornato, quello che fa giocare male le sue squadre. Tutto bello a Narnia. Poi, nella vita reale, ci sono i fatti, e questi dicono che Antonio Conte è l’allenatore con la miglior media punti della storia della Serie A. La vittoria maturata ieri ai danni del Lecce ha permesso al salentino di raggiungere i 600 punti in Serie A e, di conseguenza, questo splendido traguardo. Conte, ecco la sua media punti. La classifica, mostrata ieri a Dazn: Conte 2.21 . Leonardo 2.02. Allegri 2.01. Simone Inzaghi 1.98. Carcano 1.98. Capello 1.97. Tale classifica è riferita agli allenatori con almeno 50 panchine in Serie A. STATISTICHE – Antonio #Conte ha la miglior media punti della storia della Serie A! pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Infinito Antonio Conte: è l’allenatore con la miglior media punti della storia della Serie A Articoli correlati Napoli, Antonio Conte vince la Panchina d'oro: è il miglior allenatore della Serie A. «Un orgoglio»Antonio Conte vince la sua quinta panchina d'oro dopo quelle conquistate da mister della Juventus (tre) e una con l'Inter. Conte premiato come miglior allenatore della serie A 2024/2025Antonio Conte vince il premio panchina d’oro come miglior allenatore della serie A 2024/25. Altri aggiornamenti su Infinito Antonio Conte Argomenti discussi: Diretta Napoli-Lecce, pre-partita: Anguissa torna dal 1', Elmas passa trequartista. Infinito Antonio Conte: è l’allenatore con la miglior media punti della storia della Serie AInfinito Antonio Conte: è l'allenatore con la miglior media punti della storia della Serie A. Ecco la classifica ... ilnapolista.it Futuro Conte, la permanenza è formalità e ADL può anche proporgli il rinnovoAntonio Conte verso la conferma sulla panchina del Napoli per la stagione 2026/27: il club azzurro pianifica già il futuro in vista del centenario. tuttonapoli.net